Путин поздравил лидера «Любэ» Расторгуева с 65-летием

Президент России поздравил с юбилеем лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Глава государства отметил ответственную гражданскую позицию исполнителя, а также его патриотические и благотворительные инициативы.

«Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы „Любэ“», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Он пожелал певцу здоровья, благополучия и новых песен.