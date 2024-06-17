Путин поздравил личный состав ОДОН с 100-летием образования дивизии

Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского войск Нацгвардии РФ со столетием образования подразделения.

«Вы по праву гордитесь историей дивизии, многими поколениями ветеранов-дзержинцев, которые всегда достойно выполняли свой ратный долг, в самых сложных ситуациях проявляли высочайший профессионализм и мужество», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня офицеры и солдаты ОДОН продолжают традиции честного служения своих предшественников, которые в 1941 году насмерть встали на пути врага и борются с терроризмом, охраняют мир и покой россиян.

«Многие из вас плечом к плечу с боевыми товарищами героически защищают Отчизну в ходе специальной военной операции», — отметил глава государства и выразил уверенность в том, что военные и впредь будут хранить верность Присяге и народу России, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы страны.