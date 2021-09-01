news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 сентября 2021  19:10

Путин поздравил легкоатлета Таймазова с золотом Паралимпиады в Токио

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил поздравление Мусе Таймазову, завоевавшему золото Паралимпийских игр в Токио в дисциплине метание клаба. Поздравительный адрес опубликован пресс-службой Кремля.

«Такой впечатляющий успех стал возможен благодаря вашему спортивному характеру и основательной подготовке, и, конечно, неустанному, самоотверженному труду замечательных тренеров и наставников», — отмечается в телеграмме.

В заключение глава государства пожелал спортсмену новых побед и достижений.

#Путин Владимир #поздравление #Паралимпийские игры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное