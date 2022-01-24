Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с юбилеем создания

Президент России Владимир Путин сегодня направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» в связи с юбилеем — 20-летием с момента создания организации.

Путин отметил, что компания по праву считается одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники. Президент подчеркнул важность того, что коллектив корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции.

«Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи», — написал глава государства, обращаясь к работникам организации.

Президент пожелал всем сотрудникам и ветеранам корпорации успехов в их ответственной деятельности.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была создана 24 января 2002 года Указом Президента РФ Владимира Путина. Корпорация является первой интегрированной структурой оборонно-промышленного комплекса России. Она сконцентрировала в себе научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия.