Путин поздравил композитора Пахмутову с 94-летием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 94-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше вдохновенное творчество пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло», – отметил глава государства.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Первую свою пьесу для фортепиано сочинила в возрасте пяти лет. Является автором музыки 400 песен, входивших в репертуары Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители и многих других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в большом количестве художественных и документальных фильмов. В творческом союзе с Николаем Добронравовым, за которого вышла замуж в 1956 году, создала множество музыкальных произведений, получивших широкую популярность.