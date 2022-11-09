news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
9 ноября 2022  10:58

Путин поздравил композитора Пахмутову с 93-летием

news_top_970_100

Александра Пахмутова — человек, пользующийся всенародной любовью и признанием. Ее музыка по-прежнему остается созвучной времени, отметил в телеграмме по случаю дня рождения композитора Президент России Владимир Путин.

«Безгранично талантливый, обаятельный, открытый к общению человек, вы пользуетесь поистине всенародной любовью и признанием. Сменяются эпохи и поколения, но ваша музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Он пожелал Пахмутовой и ее супругу — поэту-песеннику Николаю Добронравову здоровья и всего наилучшего.

#Владимир Путин #поздравление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100