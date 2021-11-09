Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 92-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление композитору Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 92 года.
«Вас знают и любят миллионы людей за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии и, конечно, за ваши замечательные, жизнеутверждающие и не стареющие с годами песни», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.
В заключение Президент пожелал Пахмутовой и ее супругу — поэту Николаю Добронравову здоровья и благополучия.