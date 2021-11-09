news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 ноября 2021  11:34

Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 92-летием

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил поздравление композитору Александре Пахмутовой, которой сегодня исполнилось 92 года.

«Вас знают и любят миллионы людей за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии и, конечно, за ваши замечательные, жизнеутверждающие и не стареющие с годами песни», — говорится в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение Президент пожелал Пахмутовой и ее супругу — поэту Николаю Добронравову здоровья и благополучия.

#поздравление #Владимир Путин #Александра Пахмутова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное