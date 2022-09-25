Путин поздравил компанию «Автотор» с 25-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил с 25-летием выпуска первого автомобиля АО «Автотор» из Калининградской области. Телеграмма направлена коллективу компании и руководителю региона Антону Алиханову, сообщает пресс-служба Кремля.

«За прошедшие годы ваша компания прошла большой путь, завоевала серьезные позиции на отечественном рынке сборки и производства автомобилей. Значительный промышленный, технологический потенциал „Автотора“, созданные здесь современные рабочие места и привлеченные инвестиции стали заметным вкладом в экономическое развитие Калининградской области, решение востребованных социальных проблем», — подчеркивается в поздравительном адресе.

Глава государства отметил, что, несмотря на санкции, «Автотору» удалось не только сохранить своих специалистов, но и модернизировать имеющиеся мощности, усилить их новыми и продолжить перспективные деловые контакты.

В заключение Путин пожелал работникам предприятия всего самого доброго и поздравил их с профессиональным праздником — Днем машиностроителя.