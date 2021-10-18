Путин поздравил команду клуба Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota-2

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам команды клуба Team Spirit, победивших в турнире The International-2021, чемпионате мира по игре Dota-2. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!» — говорится в тексте поздравления.

Российский лидер также отметил, что игроки в ходе турнира продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а решающий поединок стал настоящим испытанием мастерства и характеров.

«На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — подчеркнул Путин.