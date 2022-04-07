Путин поздравил коллектив Введенской городской больницы Петербурга с 80-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму медперсоналу по случаю 80-летнего юбилея Введенской городской клинической больницы Санкт-Петербурга. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Основанная весной 1942 года, ваша легендарная больница по праву считается одним из ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга и всей страны», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в истории блокадного Ленинграда и в памяти людей навсегда останется подвиг медиков Введенской больницы, которые в тяжелейших условиях выполняли свой долг, помогая ленинградцам и защитникам города.

Путин обратил внимание на то, что нынешний коллектив с уважением относится к традициям предшественников и не останавливается на достигнутом.

«Вы уделяете неустанное внимание совершенствованию диагностической и лечебной базы, которой по праву славится ваша больница, разработке и внедрению прогрессивных методик и технологий, многое делаете для подготовки молодых специалистов. Желаю вам дальнейших успехов и, конечно же, здоровья», — сказал Президент.