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Путин поздравил коллектив Вологодского музея-заповедника со 100-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в связи со столетием учреждения. Текст адреса опубликован на сайте московского Кремля.
«Ваш прекрасный северный край по праву славится древними христианскими святынями, шедеврами архитектуры и искусства, самобытными народными промыслами», — написал Президент. Он отметил, что уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины бережно сохраняются «благодаря энтузиазму и творческой энергии многих поколений сотрудников музея».
Путин также подчеркнул важность сохранения традиций музея. «Важно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, находит новые формы взаимодействия с посетителями разных возрастов и профессий, ориентируется в работе на передовые тенденции развития мирового музееведения», — говорится в телеграмме.
Президент пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.
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