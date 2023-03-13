Путин поздравил коллектив Вологодского музея-заповедника со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в связи со столетием учреждения. Текст адреса опубликован на сайте московского Кремля.

«Ваш прекрасный северный край по праву славится древними христианскими святынями, шедеврами архитектуры и искусства, самобытными народными промыслами», — написал Президент. Он отметил, что уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины бережно сохраняются «благодаря энтузиазму и творческой энергии многих поколений сотрудников музея».

Путин также подчеркнул важность сохранения традиций музея. «Важно, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, трудится вдохновенно, с полной отдачей, находит новые формы взаимодействия с посетителями разных возрастов и профессий, ориентируется в работе на передовые тенденции развития мирового музееведения», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал коллективу музея успехов и реализации намеченных планов.