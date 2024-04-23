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Путин поздравил коллектив «Строительной газеты» со 100-летием издания
Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам «Строительной газеты». Издание отмечает 100-летие с выхода первого номера, сообщает пресс-служба Кремля.
«Ваша газета прошла большой путь, выросла в ведущее отраслевое издание, которое оперативно освещает значимые для отечественного строительного комплекса события, ход реализации проектов в области городского и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных программ», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что материалы издания интересны не только экспертам, но и самой широкой аудитории. Оно реализует яркие медиапроекты, является надежным и достоверным источником информации.
«Убежден, что газета будет и впредь развиваться, расширять творческие горизонты, а её коллектив — подавать пример преданности профессии и своим читателям», — заявил глава государства.
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