Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского ТЮЗа им. Брянцева с 100-летием учреждения

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. Брянцева с вековым юбилеем культурного учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что ТЮЗ, созданный в 1922 году выдающимся театральным деятелем и подвижником Брянцевым, стал для юных горожан домом. Здесь всегда трудились талантливые режиссеры, артисты, музыканты и художники — все они искренне любят свое дело и своих зрителей.

«Важно, что вы бережно храните и продолжаете замечательные традиции своих предшественников, радуете ребят интересным и содержательным репертуаром, знакомите их с шедеврами отечественной и зарубежной классики, произведениями современных авторов», — сказал в телеграмме Путин.