Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского института скорой помощи им. Джанелидзе

Сегодня Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. Джанелидзе называют одним из наиболее современных и уникальных лечебных, образовательных, научных центров. Об этом говорится в телеграмме Президента РФ Владимира Путина, направленной коллективу института по случаю его 90-летия со дня создания.

Президент отметил, что у истоков создания института стоят замечательные специалисты, врачи и ученые — многие из них принимали участие в Великой Отечественной войне, оказывали помощь раненым бойцам, во время блокады Ленинграда спасали и лечили людей. Эти же люди после войны помогли обеспечить лидирующие позиции для страны в самых разных областях здравоохранения — от неотложной хирургии и терапии до медицинской реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы, ожогов.

«Коллектив НИИ неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии. Здесь повышают свою квалификацию медицинские работники из многих регионов России», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что институт и дальше будет вносить значимый вклад в медицину неотложной помощи, а также приумножать замечательные традиции милосердия и подвижничества.