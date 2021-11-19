Путин поздравил коллектив русского драмтеатра им. Горького с 200-летием учреждения

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Крымского академического русского драматического театра им. Максима Горького с 200-летием учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что творческий коллектив бережно хранит память о богатой истории театра и его отцах-основателях и беззаветно служит искусству.

«Уверен, что своим многогранным творчеством вы и впредь будете приумножать славу родного театра — одной из старейших сценических площадок России», — сказал Путин.