Путин поздравил коллектив Российской академии архитектуры и строительных наук с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравлил специалистов Российской академии архитектуры и строительных наук с 30-летием ее образования. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Созданная в 1992 году, Академия объединила вокруг своих задач и целей талантливых ученых, архитекторов, градостроителей, проектировщиков, стала ключевым исследовательским, творческим центром для отечественного строительного комплекса», – приводятся слова главы государства.

Он также отметил, что члены РААСН внесли значимый вклад в совершенствование в экспертизу и научное сопровождение возведения наиболее сложных, уникальных систем, зданий и сооружений в разных регионах страны и многое сделали для внедрения в отрасль передовых технологий и новейших достижений инженерно-технической мысли. Это сыграло важную роль в формировании современного облика российских городов, развития законодательства в сфере строительства, подчеркнул Президент.