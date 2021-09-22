Путин поздравил коллектив радиостанции классической музыки «Орфей» с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам радиостанции классической музыки «Орфей» по случаю ее 30-летия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что коллектив радиостанции объединяет профессионалов, преданных высокому искусству и сохранению лучших традиций российской культуры.

«Вы сформировали обширный фонд просветительских, познавательных программ, завоевали признание людей самого разного возраста, слушателей в России и за рубежом», — отметил глава государства в своем поздравлении.

Путин уделил особое внимание медиапроектам «Орфея», которые способствуют изучению и сохранению творческого наследия выдающихся русских композиторов и воссозданию тех музыкальных произведений, которые ранее считались утерянными. «Такая многогранная созидательная работа достойна глубокого уважения», — уверен он.

«Орфей» — единственная в России государственная радиостанция классической музыки. Ведет свою историю от «Четвертой программы», запущенной Гостелерадио СССР на ультракоротких волнах 1 августа 1960 года. С 1 января 1991 года получила нынешнее название.