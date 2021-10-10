Путин поздравил коллектив ПАО «ФосАгро» с 20-летием создания компании

Президент России Владимир Путин направил сегодня поздравительную телеграмму коллективу одного из крупнейших производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений — ПАО «ФосАгро». Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля сегодня, в день создания компании.

Путин отметил, что все годы с момента создания компания «демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции». Президент также подчеркнул, что «ФосАгро» вносит серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Президент выразил уверенность, что достигнутые успехи стали результатом слаженной работы. Он также отметил тот вклад, который компания вносит в создание современных рабочих мест, внедрение новых и экологичных технологий, реализацию социальных инициатив.

Президент пожелал всем членам коллектива новых достижений.