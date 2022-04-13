Путин поздравил коллектив НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева по случаю 30-летия учреждения. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что институт за эти годы внес значимый творческий вклад в изучение исторического, культурного, духовного достояния народов России, развитие музейного дела и краеведения, а также туризма. Кроме того, он вовлек «в орбиту своей деятельности» известных ученых, специалистов, став инициатором проведения различных просветительских форумов и конференций.

«И конечно, важно, что вы плодотворно сотрудничаете с международными организациями, многое делаете для популяризации нашего уникального наследия за рубежом», — подчеркнул Путин.