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Путин поздравил коллектив национального молодежного симфонического оркестра с 5-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского национального молодежного симфонического оркестра с 5-летием создания коллектива. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Стремительный творческий взлет вашего оркестра – яркий пример того, как вдохновение и энергия молодости ведут к яркому успеху, помогают обрести свой, узнаваемый стиль и преданную аудиторию», – сказал глава государства.
Он отметил, что выступления коллектива всегда становятся большим событием, привлекают внимание ценителей музыки. Важным является то, что оркестр сохраняет приверженность лучшим традициям музыкального искусства и постоянно совершенствует мастерство и радует публику богатой палитрой произведений.
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