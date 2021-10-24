Путин поздравил коллектив музыкальной школы им. Гнесиных с юбилеем учреждения

Президент России Владимир Путин поздравил педагогический коллектив Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, а также учащихся и выпускников колледжа с 75-летним юбилеем учреждения. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Основанная в 1946 году, школа стала важной, неотъемлемой частью большого Гнесинского дома, продолжила его легендарные образовательные, просветительские традиции», – говорит в телеграмме глава государства.

Он подчеркнул, что работники и ученики музыкального колледжа по праву могут гордиться огромным вкладом учреждения в развитие музыкального искусства и отечественной культуры в целом. Благодаря подвижничеству нескольких поколений выдающихся педагогов и наставников, их искренней любви к своим воспитанникам имена и блистательное исполнительское мастерство талантливых выпускников школы им. Гнесиных известны во всем мире, сказал Владимир Путин.