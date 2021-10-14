Путин поздравил коллектив музея-заповедника «Куликово поле» с 25-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» по случаю 25-летия со дня открытия музея. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что этот юбилей — значимое событие для всех, кто любит историю Отечества, гордится его ратной славой.

«Сегодня ваш уникальный музейный комплекс объединяет на древней тульской земле памятники архитектуры и храмы, возведённые в честь павших на легендарном Куликовом поле воинов, археологические и этнографические коллекции, собрания редких документов. И конечно, большое внимание уделяется созданию современных, интерактивных, мультимедийных выставок. Вся эта богатая экспозиция рассказывает о великом подвиге защитников земли русской, о выдающемся сыне Отечества, нашем национальном герое — князе Дмитрии Донском», — сказал Путин.

Он отдельно отметил востребованную работу коллектива музея-заповедника, на площадках которого проводится научная, исследовательская, поисковая деятельность, а также реализуются многочисленные образовательные, просветительские, патриотические проекты, в том числе для детей.

«Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник „Куликово поле“ пользуется неизменным вниманием многочисленных гостей», — заключил глава государства.