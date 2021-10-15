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15 октября 2021  11:35

Путин поздравил коллектив музея имени Даля с 100-летием со дня его создания

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля со столетием со дня создания учреждения. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля. 

Путин отметил важность сохранения и пополнения экспозиций музея. Он добавил, что благодаря работе коллектива сегодня госмузей имени Даля является «крупным культурным, выставочным центром, местом проведения научных и образовательных форумов, конференций, выставок».

Президент пожелал членам коллектива музея «успехов в благородном труде и реализации намеченных планов».

#поздравление #владимир путин
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