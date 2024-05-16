Путин поздравил коллектив «Мурзилки» с вековым юбилеем издания

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Мурзилки» с 100-летием выхода первого номера литературно-художественного журнала для детей. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«У истоков создания знаменитой „Мурзилки“ стояли выдающиеся писатели, поэты, художники, общественные деятели. Своим творческим, подвижническим трудом они внесли значимый вклад в воспитание подрастающего поколения, в развитие лучших традиций отечественной детской художественной литературы», — сказал глава государства.

Он отметил, что все эти люди задали высочайшую планку профессионализма, на которую и сегодня равняется коллектив периодического издания. Путин обратил внимание на то, что сотрудники успешно ищут новые формы общения с юными читателями, воплощают в жизнь образовательные и просветительские проекты и в увлекательной форме знакомят подростков с историей, географией, культурой России.