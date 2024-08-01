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Путин поздравил коллектив «Маяка» с 60-летием радиостанции
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Маяка» с 60-летием радиостанции, назвав ее одним из признанных лидеров отечественного радиоэфира. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что сотрудники радиостанции по праву могут гордиться яркими страницами истории легендарного «Маяка», а также многими поколениями талантливых предшественников и огромной аудиторией, и выразил уверенность в том, что подобный успех – результат слаженной работы творческого коллектива и его искреннего стремления на самом высоком уровне создавать всю линейку выпускаемых программ: от информационных и просветительских – до музыкальных и развлекательных.
«Желаю вам новых профессиональных достижений, неиссякаемого вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов», – сказал Президент.
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