Путин поздравил коллектив Краеведческого музея Сызрани с 100-летием образования

Фото: kremlin.ru

Краеведческий музей Сызрани, созданный упорным трудом талантливых людей, сохраняет уникальные традиции исторического, культурного и духовного наследия народов Поволжья и рассказывает о них, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он направил поздравительную телеграмму работникам музея по случаю 100-летия его образования. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает созидательные традиции своих предшественников, и сегодня музей по праву считается крупным центром просвещения и излюбленным местом досуга для жителей и гостей Сызрани», – отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что в музее также проводится большая исследовательская и методическая работа, организуются различные экскурсии, читательские конференции. На базе культурного учреждения реализуют большие проекты, посвященные знаменательным событиям и известным уроженцам Самарской области.