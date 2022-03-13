Путин поздравил коллектив «Известий» с 105-летним юбилеем газеты

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и читателей «Известий» с юбилеем издания — 105-летием со дня выхода в свет первого номера газеты. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к дружной, сплоченной семье „известинцев“, богатейшим творческим наследием предшественников», — сказал глава государства.

Он отметил, что многие поколения талантливых журналистов, публицистов, фотокорреспондентов беззаветно служили любимому делу и создавали историю и традиции газеты.

Путин отметил важность того, что сегодняшний коллектив издания трудится добросовестно и с полной отдачей, смело реализует разноплановые, содержательные проекты, а также открывает перспективные направления работы, благодаря чему «Известия» продолжают пользоваться широкой популярностью и являются одним из признанных лидеров печатных СМИ России.