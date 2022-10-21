«Вам благодарны десятки тысяч россиян»: Путин поздравил с 60-летием московский ЦНИИС

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИС) с 60-летием со дня образования. Он отметил, что в институте всегда работали и по сей день трудятся высококвалифицированные специалисты, преданные своему делу.

«В стенах Института проводятся серьезные исследования, совершенствуют подготовку врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги из России и других стран, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. Десятки тысяч людей искренне благодарны вам за оказанную помощь и поддержку, доброту и внимание», — приводятся слова главы государства в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что эксперты этого института и впредь будут хранить верность замечательным традициям милосердия и подвижничества, вносить неоценимый вклад в развитие отечественной медицины и здравоохранения.