Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием организации

Фото: пресс-служба Кремля

Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого отмечает 85-летие, за этой впечатляющей датой стоит труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, внесших поистине выдающийся вклад в развитие авиапромышленности России, в укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности. Об этом сказано в телеграмме Президента Владимира Путина, адресованной к коллективу и ветеранам организации.

«Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает замечательные профессиональные традиции предшественников», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

На основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные образцы летательных аппаратов и авиакомплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства «Су». Многое из этой техники используется в зоне спецоперации, служит развитию инфраструктуры пассажирских перевозок.

«Уверен, что вы и впредь будете работать на совесть, повышать престиж родного ОКБ как одного из флагманов отечественной авиации», – сказал Путин.