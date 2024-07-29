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Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием организации
Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого отмечает 85-летие, за этой впечатляющей датой стоит труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, внесших поистине выдающийся вклад в развитие авиапромышленности России, в укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности. Об этом сказано в телеграмме Президента Владимира Путина, адресованной к коллективу и ветеранам организации.
«Отрадно, что нынешний коллектив достойно продолжает замечательные профессиональные традиции предшественников», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
На основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные образцы летательных аппаратов и авиакомплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства «Су». Многое из этой техники используется в зоне спецоперации, служит развитию инфраструктуры пассажирских перевозок.
«Уверен, что вы и впредь будете работать на совесть, повышать престиж родного ОКБ как одного из флагманов отечественной авиации», – сказал Путин.
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