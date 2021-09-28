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Ру Тат
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28 сентября 2021  13:31

Путин поздравил коллектив и студентов Университета транспорта с юбилеем создания вуза

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Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российского университета транспорта (МИИТа) со 125-летием создания вуза. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. 

Назвав вуз «легендарным», Президент отметил, что МИИТ «прошел большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь, стал одним из признанных лидеров отечественного высшего технического образования». 

Путин подчеркнул, что в вузе под руководством опытных наставников было воспитано не одно поколение высококвалифицированных специалистов. Их знания нашли применение как в транспортной отрасли, так и в других важнейших секторах экономики, сказал Президент. 

«Диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных и востребованных знаний», — продолжил глава государства, обращаясь к педагогам и студентам МИИТ. Президент пожелал им реализации намеченных планов.

#поздравление #владимир путин
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