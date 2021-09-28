Путин поздравил коллектив и студентов Университета транспорта с юбилеем создания вуза

Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российского университета транспорта (МИИТа) со 125-летием создания вуза. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Назвав вуз «легендарным», Президент отметил, что МИИТ «прошел большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь, стал одним из признанных лидеров отечественного высшего технического образования».

Путин подчеркнул, что в вузе под руководством опытных наставников было воспитано не одно поколение высококвалифицированных специалистов. Их знания нашли применение как в транспортной отрасли, так и в других важнейших секторах экономики, сказал Президент.

«Диплом вашего вуза является свидетельством глубоких, основательных и востребованных знаний», — продолжил глава государства, обращаясь к педагогам и студентам МИИТ. Президент пожелал им реализации намеченных планов.