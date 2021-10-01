Путин поздравил коллектив ГТЛК с 20-летием организации

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственной транспортной лизинговой компании с 20-летием образования организации. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«ГТЛК по праву считается одной из ключевых, системообразующих организаций отечественной экономики, признанным лидером лизинга авиационного, водного и железнодорожного транспорта», — сказал глава государства.

Он отметил, что компания вместе со своими партнерами, производителями и поставщиками техники, кредитными учреждениями, государственными институтами, помогает привлечь большие инвестиции для качественной модернизации отраслевой инфраструктуры и вносит ощутимый вклад в совершенствование рынка транспортных услуг.

Программы, которые реализует ГТЛК, поддерживают российское транспортное машиностроение, формируют спрос на продукцию отечественных предприятий и повышают их конкурентоспособность, подчеркнул Президент страны.