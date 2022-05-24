Путин поздравил коллектив Библиотеки искусств со столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской государственной библиотеки искусств со столетием со дня ее создания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основанная по инициативе выдающегося театрального деятеля и педагога Александра Александровича Фомина и его сподвижников библиотека стала настоящим центром притяжения для ученых, писателей, художников, артистов, студентов творческих вузов, всех ценителей нашего национального исторического, культурного, духовного наследия», — заявил глава государства.

Он отметил, что нынешний коллектив дорожит богатой историей РГБИ и проводит востребованную научную работу, а также воплощает в жизнь разнообразные экскурсионные, выставочные, издательские, просветительские проекты.

«А главное — вам удалось соединить лучшие традиции книжного, библиотечного дела и самые передовые технологии, сделать свои фонды доступными и интересными для широкого круга читателей», — подчеркнул Путин.

РГБИ была основана как Академическая библиотека в 1922 году. Инициатива по ее созданию исходила от руководства Малого театра. С 1936-го библиотека получает статус всесоюзной, а с 1945-го стала называться Государственной центральной театральной библиотекой. Вновь переименована в 1992-м, став Российской государственной библиотекой по искусству. С 2009 года является общедоступной и открытой для всех граждан.