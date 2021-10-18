Путин поздравил коллектив Дома русского зарубежья с 25-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам Дома русского зарубежья по случаю 25-летия музея, передает пресс-служба Кремля.

«Созданный по инициативе Александра Исаевича Солженицына, Дом русского зарубежья выполняет высокую историческую, культурную, просветительскую миссию», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил значимость уникальной экспозиции музея, архивных документов, фотографий и личных вещей, хранящихся в музее.

«И конечно, особая, важная часть собрания Дома русского зарубежья посвящена Александру Исаевичу Солженицыну, его судьбе, творческому, литературному, идейному наследию», — подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на огромный вклад, который вносит Наталия Дмитриевна Солженицына и весь коллектив Дома русского зарубежья в развитие уникального проекта.

«Вы заняты поистине подвижнической научной, выставочной, издательской работой, направляете свои усилия на продвижение русского языка и литературы, ценностей российской культуры за рубежом, укрепление международных гуманитарных связей», — заключил глава государства.