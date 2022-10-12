Путин поздравил коллектив Дальневосточного университета путей сообщения с 85-летием вуза

Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей Дальневосточного государственного университета путей сообщения с 85-летием учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За минувшие годы ваш университет прошел большой, насыщенный путь, стал одним из признанных лидеров высшего технического образования в Дальневосточном федеральном округе России, по праву завоевал авторитет в международном научном, образовательном сообществе», — заявил глава государства в поздравительной телеграмме.

Российский лидер заметил, что под руководством опытных наставников было воспитано не одно поколение квалифицированных специалистов, которые нашли применение своим знаниям и навыкам на железнодорожном транспорте, а также в других отраслях экономики, в социальной сфере, на государственной службе и на преподавательском поприще. Путин также обратил внимание на то, что тысячи иностранных выпускников вуза тоже успешно трудятся у себя на родине.

«Отрадно, что нынешний профессорско-педагогический коллектив, аспиранты и студенты вуза с глубоким уважением относятся к замечательным традициям своих предшественников», — заключил Президент РФ.