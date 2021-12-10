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Культура
10 декабря 2021  12:07

Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы Наума Орлова со 100-летием

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу театра драмы имени Наума Орлова в Челябинске по случаю 100-летия со дня его открытия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что все эти годы Челябинский театр драмы имени Наума Орлова служит настоящим центром притяжения для ценителей и знатоков искусства, для жителей и гостей столицы Южного Урала», — отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что театр славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой и из года в год радует зрителей яркими премьерами, сохраняя богатое творческое и духовное наследие предшественников.

По словам Путина, нынешний коллектив театра воплощает в жизнь интересные замыслы и ведет активную гастрольную деятельность.

#Владимир Путин #театр #челябинск
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