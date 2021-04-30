Путин поздравил коллектив Большого Московского цирка с 50-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Текст с поздравлениями к 50-летию цирка опубликован на сайте президента.

«Большой Московский цирк по праву славится поистине уникальными архитектурными решениями и, конечно, неповторимой атмосферой радушия и гостеприимства, является настоящим центром притяжения для зрителей всех возрастов и поколений» — говорится в телеграмме.

Президент отметил высочайшую квалификацию артистов, многие из которых представляют прославленные творческие династии. «Вы бережно храните замечательные традиции отечественной цирковой школы, воплощаете в жизнь разнообразные и всегда интересные проекты», — добавил Путин, пожелав коллективу успехов и вдохновения.

Цирк основан в 1971 году и является одним из крупнейших в Европе. В настоящее время цирком руководят известные артисты Эдгар и Аскольд Запашные.