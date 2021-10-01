Путин поздравил коллектив «АВИТЕКа» с 90-летием предприятия

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов вятского машиностроительного предприятия «АВИТЕК» с 90-летием создания акционерного общества. Поздравительная телеграмма опубликована на портале Кремля.

«За прошедшие годы многие поколения ученых, конструкторов, инженеров, специалистов внесли большой вклад в укрепление исследовательского, технологического, кадрового потенциала вашего предприятия», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что «АВИТЕК» по праву считается крупным научно-производственным комплексом и одним из признанных лидеров в сфере разработки уникальных образцов вооружения для новейших средств воздушно-космической обороны.

Путин выразил уверенность в том, что сегодняшний коллектив будет сохранять традиции своих предшественников и продолжать эффективно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества.