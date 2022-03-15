Путин поздравил коллектив ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 85-летием со дня образования творческого союза. Поздравительный адрес опубликован на сайте московского Кремля.

Глава государства отметил, что благодаря выдающемуся артисту и балетмейстеру Игорю Александровичу Моисееву в России был создан первый в стране профессиональный ансамбль народного танца.

«За прошедшее время ансамбль снискал поистине мировую славу, подарил поклонникам искусства богатейшую галерею блистательных, неповторимых танцевальных шедевров», — подчеркнул Путин.

Он выразил слова благодарности коллективу за бережное отношение к традициям ансамбля. «Сегодня, как и прежде, концерты моисеевцев — большое, праздничное и по-настоящему вдохновляющее событие», — добавил Президент.

Он пожелал коллективу успехов и громких премьер.

Государственный академический ансамбль народного танца (ГААНТ) создан в 1937 году хореографом и балетмейстером Игорем Моисеевым. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира.