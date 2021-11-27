Путин поздравил коллектив алтайского театра драмы им. Шукшина с 100-летием учреждения

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина со столетием образования учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Созданный в Барнауле в 1921 году, ваш театр объединил на своей сценической площадке яркие творческие силы, стал крупным культурным, просветительским центром Сибири», — сказал глава государства.

По его словам, здесь всегда царит атмосфера духовности и вдохновения, а традиции подвижнического служения искусству бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Путин отметил, что коллектив с глубоким уважением относится к истории родного театра и основательно подготовился к юбилею — был обновлен репертуар, приглашены поклонники, организована выставка, рассказывающая о талантливых артистах, режиссерах, художниках, сценаристах.

«Особо отмечу огромный, поистине уникальный вклад коллектива в сбережение и популяризацию богатейшего литературного наследия вашего выдающегося земляка — Василия Макаровича Шукшина», — заключил Президент.