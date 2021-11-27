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Культура
27 ноября 2021  13:11

Путин поздравил коллектив алтайского театра драмы им. Шукшина с 100-летием учреждения

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина со столетием образования учреждения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Созданный в Барнауле в 1921 году, ваш театр объединил на своей сценической площадке яркие творческие силы, стал крупным культурным, просветительским центром Сибири», — сказал глава государства. 

По его словам, здесь всегда царит атмосфера духовности и вдохновения, а традиции подвижнического служения искусству бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Путин отметил, что коллектив с глубоким уважением относится к истории родного театра и основательно подготовился к юбилею — был обновлен репертуар, приглашены поклонники, организована выставка, рассказывающая о талантливых артистах, режиссерах, художниках, сценаристах. 

«Особо отмечу огромный, поистине уникальный вклад коллектива в сбережение и популяризацию богатейшего литературного наследия вашего выдающегося земляка — Василия Макаровича Шукшина», — заключил Президент.

#владимир путин
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