Путин поздравил Киркорова с 55-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил эстрадного певца Филиппа Киркорова с 55-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — заметил Президент.

«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — добавил Путин.

Глава государства также пожелал певцу «здоровья, покорения новых творческих высот и вдохновения».