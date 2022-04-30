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Официальная хроника
30 апреля 2022  12:52

Путин поздравил Киркорова с 55-летним юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин поздравил эстрадного певца Филиппа Киркорова с 55-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы добились успеха как продюсер, композитор, актер, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — заметил Президент.

«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — добавил Путин.

Глава государства также пожелал певцу «здоровья, покорения новых творческих высот и вдохновения».

#Владимир Путин #филипп киркоров
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