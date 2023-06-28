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Путин поздравил кинорежиссера Сергея Бодрова с 75-летием
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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера, сценариста Сергея Бодрова, который отмечает сегодня свое 75-летие.
«Ваши фильмы по праву удостоены престижных национальных и международных кинематографических наград и неизменно пользуются заинтересованным вниманием коллег и зрителей», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.
В заключение Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.
Сергей Бодров-старший, — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер. Двукратный номинант на премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» (1996) и «Монгол» (2007). Также является сосценаристом фильма «Восток-Запад» (1999), который тоже номинировался на «Оскар».
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