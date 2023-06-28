news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 28 июня 2023 15:17

Путин поздравил кинорежиссера Сергея Бодрова с 75-летием

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем кинорежиссера, сценариста Сергея Бодрова, который отмечает сегодня свое 75-летие.

«Ваши фильмы по праву удостоены престижных национальных и международных кинематографических наград и неизменно пользуются заинтересованным вниманием коллег и зрителей», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

В заключение Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.

Сергей Бодров-старший, — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и киноактер. Двукратный номинант на премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» (1996) и «Монгол» (2007). Также является сосценаристом фильма «Восток-Запад» (1999), который тоже номинировался на «Оскар».
#Официальная хроника #Владимир Путин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное