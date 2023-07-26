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Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил кинооператора, народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР Анатолия Мукасея с 85-летием.
«Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлечённым любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание», – сказано в телеграмме на сайте Кремля.
Российский лидер также пожелал ему крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
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