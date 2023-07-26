Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Фото: киностудия "Мосфильм"

Президент России Владимир Путин поздравил кинооператора, народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР Анатолия Мукасея с 85-летием.

«Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлечённым любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание», – сказано в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал ему крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анатолий Мукасей родился в 1938 году в Ленинграде. В 1961 году окончил операторский факультет ВГИКа. В 1961‒1962 годах снял несколько сюжетов на Ленинградской студии кинохроники. С 1962 года работал оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм».