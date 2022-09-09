Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент РФ Владимир Путин прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР. В ней он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит благу и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Президент РФ отметил, что КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили «значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах».

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», – цитирует РИА Новости телеграмму.

Путин пожелал Ким Чен Ыну «крепкого здоровья и успехов», а гражданам КНДР – мира и процветания.