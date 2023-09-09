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Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР
Президент России Владимир Путин поздравил Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с 75-й годовщиной образования республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Три четверти века назад Советский Союз первым признал новое суверенное государство, появившееся на корейской земле. С тех пор отношения между нашими странами неизменно строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения», – сказал глава государства.
Путин отметил, что страны накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, и выразил уверенность в том, что двусторонние связи будут и впредь планомерно наращиваться, поскольку это в полной мере отвечает интересам двух народов и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
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