Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне
Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины», — сказал российский лидер.
Он отметил, что весомый вклад внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие.
По словам Путина, твердая поддержка со стороны КНДР спецоперации на Украине и солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению многополярного миропорядка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»