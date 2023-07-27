Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне

Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины», — сказал российский лидер.

Он отметил, что весомый вклад внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие.

По словам Путина, твердая поддержка со стороны КНДР спецоперации на Украине и солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению многополярного миропорядка.