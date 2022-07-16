Путин поздравил казанскую школьницу с победой в математической олимпиаде
Галию Шарафетдинову и еще пятерых участников сборной команды России поздравил Президент РФ Владимир Путин с победой в 63-й Международной математической олимпиаде. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном портале Кремля.
«Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность», — говорится в поздравительном адресе.
Там же российский лидер подчеркнул особый вклад в эту победу со стороны педагогов и родителей участников.
Обладательница золотой медали и первого места в общем рейтинге олимпиады Галия Шарафетдинова является выпускницей казанского лицея №131.
Российская сборная школьников выиграла три золотые и три серебряные медали.
Сокомандниками Галии были Иван Бахарев, Максим Туревский, Таисия Коротченко, Роман Кузнецов и Денис Мустафин.