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Наука и образование
16 июля 2022  16:18

Путин поздравил казанскую школьницу с победой в математической олимпиаде

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Галию Шарафетдинову и еще пятерых участников сборной команды России поздравил Президент РФ Владимир Путин с победой в 63-й Международной математической олимпиаде. Текст поздравительной телеграммы размещен на официальном портале Кремля.

«Завоеванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность», — говорится в поздравительном адресе.

Там же российский лидер подчеркнул особый вклад в эту победу со стороны педагогов и родителей участников.

Обладательница золотой медали и первого места в общем рейтинге олимпиады Галия Шарафетдинова является выпускницей казанского лицея №131.

Российская сборная школьников выиграла три золотые и три серебряные медали.

Сокомандниками Галии были Иван Бахарев, Максим Туревский, Таисия Коротченко, Роман Кузнецов и Денис Мустафин.

 

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