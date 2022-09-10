Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол, сообщила пресс-служба Кремля.

«Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», – говорится в телеграмме.

Сегодня на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония, на которой Карла III официально провозгласили новым королем Великобритании. Правившая более 70 лет королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.