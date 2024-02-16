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Путин поздравил избранного Президента Индонезии Прабово Субианто
Президент России Владимир Путин поздравил председателя партии «Гериндра» Правобо Субианто с убедительной победой на президентских выборах в Индонезии. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества и плодотворную работу с Индонезией. Отношения двух государств основываются на взаимном уважении и успешно развиваются по различным направлениям.
«Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечается в телеграмме.
После подсчета 45% бюллетеней Субианто, который сейчас занимает пост главы Минобороны страны, набирает 56,7% голосов.
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