Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием

Ирина Винер (слева) на Кубке мира по художественной гимнастике в Казани (2018 год)

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С именем Ирины Винер связаны яркие и незабываемые страницы истории не только российского, но и мирового спорта. Об этом, поздравляя с юбилеем руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«С вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Президент отметил личный вклад Винер в популяризацию спорта и физкультуры в России, продвижение здорового образа жизни.