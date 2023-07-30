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Путин поздравил Ирину Винер с 75-летием
С именем Ирины Винер связаны яркие и незабываемые страницы истории не только российского, но и мирового спорта. Об этом, поздравляя с юбилеем руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«С вашим именем, плодотворной тренерской, наставнической деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта, блистательные победы российских гимнасток на самых престижных международных соревнованиях, Олимпийских играх», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Президент отметил личный вклад Винер в популяризацию спорта и физкультуры в России, продвижение здорового образа жизни.
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