Путин поздравил Институт законодательства и сравнительного правоведения со столетием

Коллектив Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ по праву может гордиться своей историей и творческим наследием, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он поздравил институт со столетием.

«Ваши фундаментальные труды, плодотворная экспертная, консультативная работа имеют не только важное научное значение, они востребованы в нормативно-правовом обеспечении деятельности высших органов государственной власти. И конечно, особо отмечу вклад работников Института, прежде всего, академика Т.Я.Хабриевой, профессоров Ю.А.Тихомирова и В.В.Лазарева в подготовку недавних поправок в Конституцию Российской Федерации», – сказано в поздравительной телеграмме Президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что работники института и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, а также содействовать совершенствованию законотворческого процесса в России.